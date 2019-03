Zorgorganisaties zowaar samen op de bres om artsen te vinden

Aftrap wervingscampagne Zeeuws zorgpersoneel (foto: Omroep Zeeland)

Momenteel zijn er 350 vacatures voor huisartsen, medisch specialisten, academisch geschoolde therapeuten en gespecialiseerd verpleegkundigen. De komende vijf jaar zijn allen al honderd nieuwe huisartsen nodig.

Al die medisch specialisten worden buiten Zeeland opgeleid en moeten daar worden gevonden. Alle zorgorganisaties hebben moeite die specialisten te vinden. De wervingscampagne is een gezamenlijke actie van de Zeeuwse ziekenhuizen, de huisartsen, negen ouderenzorgorganisties, GGZ Emergis en de provincie Zeeland.

Poster 'Mirjam uit Zeeland zoekt arts' (foto: Omroep Zeeland)

De campagne wil artsen interesseren voor Zeeland met de boodschap dat Zeeland een mooie regio is om te wonen en te werken. In een van de campagnefilmpjes vertelt orthopeed Udo Gundlach van ziekenhuis Adrz: "Een groot log ziekenhuis is natuurlijk een groot en log systeem. In een kleiner ziekenhuis, zoals hier, heb je korte lijntjes. Je kent je collega's."

Imago werkt tegen

Het imago van Zeeland als mooie vakantiebestemming werkt tegen. Dat het hier ook mooi wonen en werken is, is een nieuwe boodschap. De campagne benadrukt dan ook de mooie woonomgeving, vlakbij het strand, en de goedkope huizen. "In Amsterdam heb alleen een bovenwoning, hier heb je het hele pand", zegt orthopeed Gundlach in het filmpje.

De wervingscampagne maakt geen gebruik van traditionele personeelsadvertenties. Via social media moeten potentiële kandidaten advertenties ontvangen, die passen bij hun interesses. De campagne wordt zo zoveel mogelijk op maat gesneden door gebruik te maken van persoonlijke data. De social media berichten leiden naar de website zeelandlandinzee, waar alle vacatures in de zorg zijn te vinden.

Zeeland-bijlage

Er komen ook posters met de slogan: "Mirjam uit Zeeland zoekt arts" of "Truus uit Middelburg zoekt arts". Die posters komen op plaatsen waar veel toeristen komen, maar worden ook opgehangen in diverse medische faculteiten in het land. Ook komt er een speciale Zeeland-bijlage in een tijdschrift als Arts en Auto.

Voor artsen die kiezen voor een baan in Zeeland, is een zogenoemde 'Zeeland-commissionair' in het leven geroepen, een bemiddelaar die helpt zoeken naar woonruimte en de partner helpt bij het vinden van een baan.

Budget

Het budget voor de campagne is vooralsnog beperkt. Er is 560.000 euro voor 2019. De financiering voor 2020 is nog onzeker.

