Adri zorgt er al bijna twintig jaar voor dat jij in alle privacy het rode potlood kunt hanteren

Heijboer gaat in één dag twaalf stembureau's af. Dit is al twintig jaar een vaste routine, maar dit jaar is het anders, want in juni gaat Heijboer met pensioen. "Ik mag de Europese parlementsverkiezingen nog doen, en dan is het klaar." Jammer vindt hij het niet; "Na vijftig jaar werken, ben je toe aan pensioen."

Nieuw systeem

Met al die jaren ervaring weet Heijboer ook nog precies hoe de stemhokjes vroeger in elkaar gezet moesten worden. "De stemhokjes plaatsen gaat tegenwoordig wel een stuk makkelijker dan vroeger hoor", vertelt hij terwijl hij een van de platen uit de achterbak van de bus haalt.

"Het is nu eigenlijk een bouwpakket. Je kunt ze zó in elkaar klikken." Volgens Heijboer waren de stemhokjes vroeger van hout en moest hij ze zelf in-, en uit elkaar schroeven wanneer het weer tijd was om te stemmen.

De dag na de verkiezingen maakt Heijboer weer dezelfde ronde over Schouwen-Duiveland. "Dan pak ik alles weer in."