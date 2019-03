Zeeuwse verkiezingscampagnes dag na aanslag Utrecht sober hervat

Vlag halfstok bij Provinciehuis Zeeland naar aanleiding van aanslag Utrecht (foto: Omroep Zeeland)

Vraaggesprek met Carla Schönknecht, VVD-gedeputeerde Zeeland

We zijn één dag voor de Provinciale Statenverkiezingen. Wat heeft u vanuit de VVD in Den Haag te horen gekregen over wat er nu nog mogelijk is aan campagnevoeren?

Nou, het komt niet alleen direct van de VVD. Er zijn campagneleiders in Den Haag die met elkaar afstemmen van hoe we nu omgaan met deze situatie. Gisteren was er echt een algemene stop op de campagne en nu is het bericht: sober campagnevoeren, dat moet kunnen. En 'sober' betekent dan wel in gesprek gaan met de kiezers, het debat voeren, maar geen campagne op online media, op Facebook en met flyers.

Uw lijsttrekker Kees Bierens zat vanmiddag nog bij ons in de radiouitzending. Is dat iets waarvan de VVD vindt: dit kan nog wel?

Ja, dat is een debat. Dat moet er ook toe leiden dat mensen morgen naar de stembus te gaan. Dat vinden wij erg belangrijk. Op welke partij je ook stemt, ga morgen naar die stembus, want het is heel belangrijk dat we een goede opkomst hebben. Daar kunnen dit soort debatten aan bijdragen.

Gedeputeerde Carla Schönknecht (foto: Omroep Zeeland)

Zijn er campagneacties van de VVD die deze laatste twee dagen nog zouden plaatsvinden en waarvan u zegt: jammer dat die niet doorgaan?

Nou, dat zouden dan de filmpjes en video's zijn die wij online zetten op Facebook en op onze website. Dat wordt nu niet gedaan.

De meeste debatten zijn al geweest, dus kiezers hebben wel al hun stem kunnen bepalen?

Dat is zo, maar gisteren was er bijvoorbeeld nog een debat bij Scalda gepland. Dat was echt specifiek voor de onderwijssector en dat is niet doorgegaan. Maar de meeste zijn inderdaad achter de rug.

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat nu het motief is geweest van de dader in Utrecht en of het een terroristische aanslag was. Vindt u de keuze dan wel goed om zo'n hele campagne voor een groot deel stil te leggen, want het schaadt ook de democratie?

Ik vind het goed dat het stilgelegd is. Ik sta echt achter dat besluit dat gisteren in Den Haag is genomen. Ik denk dat als we nu die soberheid in acht nemen we er echt netjes mee omgaan. Er zijn natuurlijk wel slachtoffers gevallen in Utrecht. Gisteren liep er ook nog een dader vrij rond, die is inmiddels gelukkig gepakt. Er moet nog veel onderzoek gedaan worden. Tot die tijd past terughoudendheid.

Er zijn ook partijen [FvD, PVV - red.] die dat niet vinden en gewoon doorgaan met campagnevoeren...

Ja, dat is niet mijn partij.

Vraaggesprek met Carla Schönknecht door politiek verslaggever Marcel Decraene

Lees ook: