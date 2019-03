Grote politiecontrole tegen ondermijning Sluiskil

Drugsgebruik

"Aanleiding van de controle zijn onder meer signalen van gevaarlijk rijgedrag en snelheidsovertredingen in Sluiskil die de politie had ontvangen," zei René den Hollander van het politieteam Zeeuws-Vlaanderen. "Maar ook rijden onder invloed van drugs en alcohol wordt hier gecontroleerd." Zo werd bij een van de automobilisten zijn speeksel met een wattenstaafje gecontroleerd op drugsgebruik. Hij mocht na verdere controle van zijn auto doorrijden.

Auto wordt bij politiecontrole Sluiskil aan minutieus onderzoek onderworpen (foto: Omroep Zeeland)

Ondermijning

Bij de controle waren ook mensen van de douane aanwezig. Den Hollander: "Die zijn gespecialiseerd in het zoeken in hoeken en gaten in kleine ruimtes, vandaar dat je ze bezig ziet met lampen in kofferbakken en onder stoelen en zo." Er werd ook gecontroleerd op ondermijning, ofwel de verstrengeling van de onderwereld met de bovenwereld. "Zo zal een jongeman in een dure auto opvallen en dus zal die ook gecontroleerd worden, als we hem tegenkomen."

Morgen worden de resultaten van de verkeerscontrole bekend gemaakt.