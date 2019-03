Zeeland wordt wakker: Verkiezingsdag, megakerk en politiecontrole

Stembureau (foto: ANP )

Stemhokjes staan klaar

Verkiezingsdag! De hokjes staan klaar, het rode potlood ligt op het tafeltje én de pijl naar 'het stemlokaal' hangt de goede richting op. Er is heel wat werk verzet zodat we kunnen stemmen voor Provinciale Staten en het waterschapsbestuur. In de gemeente Schouwen-Duiveland doet Adri Heijboer dat al bijna twintig jaar.

Ontwerp van 'megakerk' in Yerseke (foto: van Beijnum architecten )

Megakerk

Mag de nieuwe grote kerk voor de gereformeerde gemeente in Yerseke nu wel of niet gebouwd worden? Op die vraag komt vandaag antwoord. De Raad van State doet dan uitspraak over het bestemmingsplan waar de gemeenteraad van Reimerswaal eerder mee akkoord ging.

Auto wordt bij politiecontrole Sluiskil aan minutieus onderzoek onderworpen (foto: Omroep Zeeland)

Politiecontrole

De politie en douane hebben gisteravond aan de Leidinglaan in Sluiskil een verkeerscontrole gehouden. Automobilisten werden door motoragenten in de buurt van Sluiskil naar de parkeerplaats geleid om te worden gecontroleerd.

Kleurrijke hemel boven Westerschelde vlak voor zonsondergang, gezien vanuit Waarde (foto: Ria Overbeeke uit Waarde)

Het weer:

Het is bewolkt met misschien af en toe een opklaring. Vanmiddag is regen of motregen mogelijk. De maximumtemperatuur is 11 tot 13 graden en de zuidwestelijke wind is zwak tot matig.