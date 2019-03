1500 kilo cocaïne onderschept, 14 aanhoudingen in Kapelle

Cocaïne onderschept (foto: Politie Zeeland)

De cocaïne werd afgelopen vrijdag ontdekt in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt in containers met bananen.

De opgepakte verdachten komen uit Rotterdam, Goes, Middelburg, Hansweert, Amsterdam en Berkel-Enschot. Drie van hen zijn zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze zitten allemaal vast.

Grote actie

De inval in Kapelle hoort bij de grote actie Project Piggyback van de Belastingdienst, douane en politie gericht tegen de grootscheepse smokkel van drugs. Tientallen fruitbedrijven in de regio Zeeland - West-Brabant zijn verdacht.

De politie kondigt nog meer acties aan. Het gaat daarbij om controles in de havens in Antwerpen, Vlissingen en Rotterdam, bij verdachte fruitbedrijven en controles in het verkeer.

Aanvoerlijnen in kaart brengen

Politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage zegt dat het bij de actie niet in de eerste plaats gaat om het onderscheppen van drugs. Een belangrijk doel is om in kaart te brengen wat er aan de hand is in de fruitbranche en hoe criminelen daar hun slag slaan. Dat is de start van een nieuwe aanpak.

Luister hieronder naar een verslag van Marc Hamer op NPO-radio 1:

Offensief tegen grootschalige import cocaïne