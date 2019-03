LIVE: Uitslagen verschillende gemeenten komen binnen

Sinds de stembussen om 21.00 uur werden gesloten, zijn we gestart met extra uitzendingen van Zeeland Kiest. Elk half uur komen updates van de laatste uitslagen en reacties vanuit het Provinciehuis in Middelburg. Zeeland Kiest is telkens voorafgaand aan elke nieuwsuitzending te zien.

Reageren op de uitzending of wil je iets melden over de verkiezingen? Gebruik #zeelandkiest op social media en misschien zie je jouw bericht terug in het liveblog.

De eerste stemmer in Gapinge. (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: