Duitser ligt gewond op straat in Lewedorp

Politie (foto: Politieteam Walcheren)

De gewonde man lag naast de stoep op het wegdek van de Sloestraat. Hij was niet goed aanspreekbaar, mogelijk als gevolg van zijn verwondingen. De Duitser is naar het ziekenhuis gebracht, volgens de politie is er geen sprake van levensgevaar.

Agenten hebben de route onderzocht die de man zou hebben afgelegd tussen twee adressen waar familie van hem woont. Op de Stoofweg bij Nieuwdorp, kilometers van de Sloestraat vandaan, vonden ze een zogenoemd 'longboard' (een soort skateboard) die waarschijnlijk van de Duitser is. Er was een wiel afgebroken.

Veel vragen

Voor de politie staan nog een heleboel vragen open. Zoals: was het een ongeluk? Wie is de persoon die gezien is bij het slachtoffer? Hoe kan het dat de gewonde man enkele kilometers van zijn longboard werd gevonden? Aan mensen die hierover informatie kunnen geven wordt gevraagd om zich te melden.