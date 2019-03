Megakerk Yerseke mag er komen, maar minder hoog dan gepland

Zo moet de megakerk in Yerseke er uit komen te zien (foto: Van Beijnum Architecten)

Al jaren heeft de gereformeerde gemeente in Yerseke plannen voor een megakerk die plaats moet bieden aan tweeduizend kerkgangers. Omwonenden van de geplande locatie aan de Steeweg maakten bezwaar, ze zijn bang voor verkeersoverlast, geluidshinder en aantasting van het landschap.

Volgens de uitspraak van de Raad van State mag de kerk minder hoog worden. In het bestemmingsplan is een maximale hoogte van 31 meter opgenomen, dat moet gewijzigd worden naar 25 meter. Ook was volgens de Raad van State niet duidelijk hoeveel kerktorens er mogen komen, zij stellen daarom nu vast dat er maximaal één kerktoren mag komen met een hoogte van 45 meter.

Aantal gereformeerden blijft groeien

Zowel het kerkbestuur als de bezwaarmakende omwonenden willen de media niet te woord staan. Maar wethouder Jaap Sinke van Reimerswaal (SGP) vertelde in een eerdere uitzending van Omroep Zeeland dat de kerk nodig is omdat de gereformeerde gemeente in Yerseke blijft groeien. Ook zouden er veel verenigingen actief zijn in de kerk en volgens Sinke zijn daar extra zalen voor nodig.

De locatie aan de Steeweg in Yerseke (foto: Google Maps )

Naast de kerk zijn ook een kosterswoning, pastorie en parkeerterrein voor 350 auto's gepland. De bouw kost de gereformeerde gemeente waarschijnlijk zo'n 13 miljoen euro. De kerk is bezig om geld in te zamelen, onder andere met een oppasservice en mannendag.

De grootste

Een megakerk zoals gepland in Yerseke is in Nederland redelijk uniek. In de rest van het land zijn zo'n zes kerken die ook plaats hebben voor tweeduizend bezoekers of meer. De grootste kerk staat in het Gelderse Opheusden, waar plaats is voor 2850 kerkgangers.

