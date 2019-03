Zeeuwse brandweer iets later ter plaatse in 2018

Brandweer Vlissingen blust brand in de duinen (foto: Cornelis van der Jagt)

De brandweer in Zeeland was met een responstijd van 8 minuten en 42 seconden wel langer onderweg dan het Nederlandse brandweer gemiddelde. Die deden er gemiddeld 7 minuten en 54 seconden over. Het grootste verschil zit hem daarbij in de uitruktijd. Dat is de tijd tussen de alarmering en het moment dat de brandweerwagen de post verlaat. Gemiddeld doet de brandweer in Nederland daar bijna 3 minuten over. De Zeeuwse brandweer zit bijna op 4,5 minuut.

Dat verschil wordt verklaard door het feit dat in Zeeland bij de posten vrijwilligers actief zijn die bij een melding eerst nog naar de post moeten . Andere Veiligheidsregio's hebben meer beroepsbrandweermensen die al op de kazerne zijn. Ook komt het voor dat overdag de dichtstbijzijnde post niet genoeg vrijwilligers in de buurt heeft. Dan neemt de volgende post het over.

Rijtijd

Als de Zeeuwse brandweermensen eenmaal in het blusvoertuig zitten, zijn ze wel sneller ter plaatse dan hun gemiddelde collega in Nederland. De Zeeuwse brandweer is gemiddeld 42 seconden korter onderweg en doet er daarmee 3,5 minuten over.

