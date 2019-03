Pulsvisser Pieter de Nooijer: 'Opgeven zit niet in ons'

In een loods in de Vlissingse binnenhaven waar reserveonderdelen voor de vissersboot van Pieter de Nooijer liggen, treffen we de visser in zijn kantoortje. Aan de muur hangen vergeelde foto's uit een ver verleden en vrij recente foto's. "Kijk, dit is mijn grootvader en daar is mijn overgrootvader nog te zien", zegt Pieter de Nooijer. "Eigenlijk zie je hier een aantal generaties van mijn familie bij elkaar aan de muur. Van oude vissersboten, tot de huidige Vlissingen 27."

De familie De Nooijer uit Vlissingen is al zes generaties aan het vissen. (foto: Omroep Zeeland)

De VLI 27 is net terug van zee en ligt aangemeerd aan de kade in Vlissingen. We gaan aan boord en praten verder met visser Pieter de Nooijer over de onzekere tijden waarin hij en zijn collega-vissers leven, die pulsvissen op platvis. "Het is niet goed voor de motivatie. Ik merk het aan mijn bemanning. Ook investeren doen we nu niet, omdat we niet weten waar we aan toe zijn."

Tonnen geïnvesteerd

"Het voelt heel onrechtvaardig dat we waarschijnlijk moeten stoppen met het pulsvissen", zegt De Nooijer. "Ik heb tonnen geïnvesteerd in deze techniek, die ons hielp overleven. Het zorgde ervoor dat we flink minder brandstof nodig hadden, wat ook beter is voor de motoren die niet meer maximaal hoefden te draaien, zoals met de zware boomkor-techniek. We beroeren de bodem niet meer en dat is ook wat de milieuorganisaties graag wilden."

"De argumenten die door de Franse vissers en milieuorganisaties worden gebruikt, dat we met deze techniek de zee leegvissen, zijn absurd", vervolgt De Nooijer. "We hebben gewoon te maken met een visquotum. Dat betekent dat we niet meer mogen vangen dan van te voren is afgesproken. De emotie lijkt het nu te gaan winnen in het Europees Parlement, ten koste van ons."

Oude techniek: boomkor Vistechniek waarbij met kettingen netten over de bodem worden gesleept. Hierdoor wordt de bodem omgewoeld. Deze techniek kost veel brandstof en milieuorganisaties zagen veel nadelen in deze techniek door de bodemberoering. Nieuwe techniek: pulskor Bij pulsvissen worden kleine stroomschokjes gebruikt om platvissen op te schrikken van de bodem. Ze zwemmen vervolgens in de netten. Met deze vismethode wordt meer vis gevangen, terwijl het brandstofverbruik lager is.

Volgens De Nooijer zijn er niet direct alternatieven als hij moet stoppen met het pulsvissen. "Het is niet zo dat we gelijk naar iets anders kunnen grijpen. Het zal er wellicht wel komen, maar nu nog niet." Op de vraag of hij het opgeeft, als hij moet stoppen met pulsvissen, antwoordt Pieter de Nooijer beslist: "Nooit, dat zit niet in ons. Dat is alleen als het noodgedwongen is."