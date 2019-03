Grote Nederlandse speelfilm over 'Slag om de Schelde'

Indrukwekkende herdenking van de Slag om de Schelde (foto: Omroep Zeeland)

'De Slag om de Schelde' vertelt het verhaal van drie jonge mensen tijdens de bloedige slag in oktober en november 1944: een Nederlandse jongen die aan Duitse kant staat, een Engelse piloot en een Zeeuws verzetsmeisje. Paula van Oest, schrijfster en filmmaker, schreef het scenario. De regie is in handen van Matthijs van Heijningen jr.

"Op alle fronten proberen we een grote, maar vooral grootse film te maken." vertelt producent Alain de Levita. "Grootse oorlogsscènes maar ook klein menselijk drama zullen te zien zijn. Voor een van de rollen wordt een internationale ster gecast."

Levend houden van herinneringen

De film wordt gemaakt in opdracht van het Nationaal Fonds voor Vrede, vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) in het kader van 75 jaar bevrijding. Het fonds zet zich in voor erkenning en waardering voor veteranen, maar ook voor het levend houden van de herinneringen aan de oorlog. Film is volgens het vfonds bij uitstek het middel om jongeren te vertellen over geschiededenis en het verhaal van de 'Vergeten Slag' - 75 jaar na dato.