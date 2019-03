Even geen rekenen en taal: de Kinderkunstweek is van start gegaan

Stichting Kinderkunstweek wil de basisschoolkinderen kennis laten maken met moderne kunst. De week is een Zeeuws initiatief en start in Kapelle. "Sommige scholen zijn al wel gestart met tentoonstellingen en kunstlessen, maar vandaag is de officiële opening", aldus Joyce de Looff, projectleider van de Kinderkunstweek.

Tentoonstellingen met interactieve kunst

Naast de basisscholen staan ook de Zeeuwse bibliotheken, -kunsthallen en -musea in het teken van moderne kunst. Basisschoolleerlingen bezoeken tijdens de Kinderkunstweek tentoonstellingen om in gesprek te gaan met kunstenaars. De kinderen kunnen hier de kunst bekijken en soms zelfs 'uitproberen'.

Kinderen bij de start van de Kinderkunstweek. (foto: Omroep Zeeland)

De tentoonstellingen zijn niet gevuld met standaard schilderijen of standbeelden die je normaal gesproken in een galerie of museum tegenkomt. Allerlei soorten materialen zijn er gebruikt om de kunstwerken vorm te geven. Staal, plastic, aluminiumfolie; het kan niet gek genoeg. Ook is de kunst meer interactief. De basisschoolleerlingen kunnen er 'mee spelen'. Dit jaar is het thema namelijk 'energieke kunst'. Alles beweegt, vliegt, springt en draait.

Proefje

Kunstenaar Zoro Feigel opent de Kinderkunstweek met een proefje: "Ik laat deze ballon vliegen, en dan moeten jullie je fantasie gebruiken en zeggen waar jullie het op vinden lijken." Vingers gaan zo hoog mogelijk de lucht in en antwoorden worden geroepen: 'een vliegtuig!', 'een vlieg!', volgens de kunstenaar bestaat het goede antwoord niet, maar is vooral fantasie heel erg belangrijk.

Kunstzinnig bezig

Leerlingen vinden het leuk dat ze kunstzinnig bezig mogen zijn. Suzanne uit groep 7: "Ik teken thuis met mama ook veel. Maar dat zijn niet echt kunstwerken hoor." Lucas uit groep 8 hoopt vooral wat meer te weten te komen over kunstenaars deze week. "Ik ken Vincent. En verder... Nee, verder weet ik het eigenlijk niet. Maar dat leren we gelukkig nu, in plaats van het normale rekenen, taal en spelling."