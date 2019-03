D66 maakt zich zorgen over munitiedepot bij Zierikzee

Tweede Kamer in Den Haag (foto: ANP)

De vragen zijn naar aanleiding van recente mediaberichten dat de giftige stoffen zouden kunnen lekken. Het gaat om duizenden tonnen munitie uit de Tweede Wereldoorlog, die tussen 1945 en 1967 zijn gestort in het zogeheten Gat van Zierikzee.

Over de opslag van munitie zijn al eerder vragen gesteld. In 2013 vroegen PvdA-Kamerlid Albert de Vries uit Middelburg en twee van zijn collega's in de Tweede Kamer opheldering over het munitiedepot in de Oosterschelde. De aanleiding was toen een reportage van het televisieprogramma EenVandaag. Een deskundige noemde in die uitzending de stortplaats een 'tikkende tijdbom.' In 2015 werd door de Raad van State besloten dat het depot niet opgeruimd hoefde te worden.

Opslag

Volgens de Raad van State is er geen bewijs voor de bewering dat er schadelijke stoffen vrijkomen uit de explosieven. Desondanks uitten verschillende deskundigen in de PZC hun zorgen over het depot. Volgens de experts is de kans op lekkages aanwezig omdat dit is gebeurd bij een soortgelijk depot bij Knokke.

