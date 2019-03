Volgende week opnieuw een bewonersbijeenkomst in zaak-Ploegstra

Op 26 oktober 2010 verdwijnt Herman Ploegstra uit IJzendijke na een avond sporten in Breskens. Zijn BMW wordt tussen Breskens en Nummer Een teruggevonden. De sleutels zitten er nog in en zijn portemonnee en brandweerpieper liggen naast de auto. Er worden bloedspatten gevonden. Tot op de dag van vandaag is onbekend wat er met hem gebeurd is. Ploegstra was vrijwilliger bij de brandweer en hield er vriendinnen op na naast zijn huwelijk. Hij had een geheime telefoon waarmee hij zijn afspraakjes maakte. In juni 2018 wordt de zaak heropend. Dat levert een heleboel tips op en diverse getuigen worden ondervraagd. De gouden tip zit er niet tussen.

Van de geheime telefoon van Herman Ploegstra is nu een printlijst in handen van het coldcaseteam, met daarop de nummers die naar die telefoon gebeld hebben, voor en na de verdwijning van Ploegstra. "In verband met het onderzoek kan ik niet vertellen hoe we daar aan zijn gekomen", licht Ralph Nagelkerke toe. De onderzoeksleider van het coldcaseteam wil hiermee geen antwoord geven op de vraag of het ten tijde van de verdwijning van Ploegstra mogelijk was geweest om die lijst te bemachtigen. "Het belangrijkste is dat we door deze lijst nu weten wie interesse had in Herman en in het bezit was van het nummer van zijn geheime telefoon."

Uitsluiten

De BMW van Ploegstra die op de plek van de verdwijning werd gevonden is in Rotterdam met geavanceerde methodes volledig onderzocht. "Op de röntgenfoto's hebben we niets kunnen vinden. Hierdoor kunnen we een aantal dingen uitsluiten. Samen met het technisch onderzoek van de auto en de onderzochte bloedspetters kunnen wij een beeld schetsen wat daar gebeurd moet zijn", vervolgt Nagelkerke. "Dat bewaren we voor de bewonersavond."

Kasteelmoord

Een van de namen die in de zaak Ploegstra opduikt is die van IJzendijkenaar Evert de C. Deze man is tot 27 jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid in een andere grote zaak: de Vlaamse Kasteelmoord. Deze zaak draait om de moord op kasteelheer Stijn Saelens die in 2012 in het Belgische Wingene werd vermoord. Evert de C. ontkent en het hoger beroep in die zaak loopt nog. "Evert de C. is een van de weinige getuigen die nog steeds niet ondervraagd is in verband met de verdwijning van Ploegstra," bevestigt Nagelkerke. "Die wordt nog gehoord, want elke getuige is belangrijk."

Einde van het onderzoek

De bewonersavond wordt gehouden voor de inwoners van IJzendijke. Ook de burgemeester en de familie zullen aanwezig zijn. De avond begint om 19.15 uur en wordt gehouden in het jeugdsoos aan de Koninginnestraat 3 in IJzendijke. Vanaf 19.00 zijn de deuren open. Eerst zal het coldcaseteam en het openbaar ministerie vertellen wat ze weten en kunnen vertellen. Daarna is er nog gelegenheid voor het stellen van vragen.

De zaak Ploegstra is dus niet opgelost. "We zijn wel aan het einde gekomen van het onderzoek naar de verdwijning van Herman Ploegstra", besluit Nagelkerke. "Ik denk dat we, samen met het openbaar ministerie, alles gedaan hebben wat mogelijk is. Ergens moeten we onze grens trekken. We staan nog steeds open voor mensen die iets weten. Dus tips blijven welkom."

