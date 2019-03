Nog geen baan? Zoek een job in je telefoon!

De gratis app is ontwikkeld door Eures Scheldemond, een samenwerkingsverband van overheden, werkgevers en vakbonden uit Nederland en Vlaanderen om de arbeidsmobiliteit in de grensstreek te bevorderen. Het moet de oplossing zijn om het werken over de grens toegankelijker te maken voor Zeeuwen.

"Heel veel werkgevers stoppen met zoeken naar werkgevers bij de grens. Hetzelfde geldt voor werkzoekenden. Maar binnen Europa hebben we vrij verkeer van werk, dus je mag gewoon in een ander land gaan werken en met deze app willen we dat bevorderen", legt Lilian Boot van Eures Scheldemond uit.

Traditioneel CV loslaten

Geïnteresseerden hoeven de zogeheten webapp niet te downloaden. Hij is via www.grensmatch.com voor iedereen toegankelijk. "Je kunt als werkzoekenden een profiel aanmaken. Hierbij zijn dingen die zij in hun vrije tijd doen ook van belang, want we willen het traditionele CV loslaten," zegt Boot.

Eures wil de werkgevers op die manier uitdagen om meer naar competenties te kijken, dan naar werkervaring. "Misschien heeft iemand in zijn vrije tijd wel de elektriciteit in zijn eigen huis aangelegd en kan hij daardoor makkelijk aan de slag als elektromonteur. We willen de werkgevers uitdagen".

Contactgegevens niet online

Als een werkgever een profiel ziet dat bij een vacature in zijn bedrijf past, laat hij dat weten door aan te geven dat hij contact wil. Daarna zorgt Eures dat dat contact tot stand komt. "Op deze manier komen de contactgegevens van de werkzoekenden niet online te staan. En Eures kan informatie verstrekken aan beide partijen over werken in het buitenland," aldus Boot.

(foto: Omroep Zeeland)

De nieuwe app is dinsdag gelanceerd op de Jobbeurs in Beveren bij Antwerpen en is enthousiast ontvangen door bijvoorbeeld het bedrijf Colsen uit Hulst. Daar ontwikkelen en bouwen ze waterzuiveringsinstallaties voor bedrijven. Zoals bijvoorbeeld voor fritesproducent Lamb Weston-Meijer, waar grote bassins staan met daarin de bacteriën van Colsen die het water, waar bijvoorbeeld de aardappelen mee gespoeld zijn, schoon maken.

Nog vijf werkplekken niet opgevuld

Het familiebedrijf heeft plek voor 40 mensen, maar er zijn maar 35 werkplekken gevuld. "Het is lastig om in een gebied als Zeeuws-Vlaanderen technisch personeel te vinden. Er wonen hier minder mensen en de vraag is groot, omdat er meerdere bedrijven zitten zoals wij", vertelt Tom Verdonk van Colsen.

Hij is daarom erg enthousiast over de GrensMatchapp en hoopt dat het hierdoor makkelijker wordt om mensen uit België te werven. "Wij merken toch dat er echt een grens is en die houdt mensen tegen. Misschien wordt dat door deze app minder".

Veel werkzoekenden maken meteen een profiel aan (foto: Omroep Zeeland)

Ook de werkzoekenden op de Jobbeurs reageren geïnteresseerd en maken meteen een profiel aan. De meesten van hen zijn al langer op zoek naar werk, maar hadden er zelf niet aan gedacht om ook over de grens te zoeken. "Ik ben ga deze app zeker proberen en hopelijk komen er aanbiedingen", zegt een mevrouw uit België.

Een tof idee

Een Vlaamse pijpfitter ziet een baan in Nederland ook wel zitten. "Ik heb altijd al internationaal willen werken, maar durfde de stap niet te zetten. Door deze app krijg ik misschien de kans om in Nederland te gaan solliciteren. Het is een tof idee", besluit hij.