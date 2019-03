Bij drie stembureaus verkeerde stembiljetten: stemmen ongeldig verklaard

Het stembiljet van Zuid-Holland (foto: Omroep Zeeland)

De eerste verkeerde stembiljetten werden vanochtend rond 11.00 uur aangetroffen bij het stembureau van het wijkgebouw De Zwaan in Oost-Souburg. Later werden ook 49 verkeerde biljetten in het stembureau Protestantse Kerk in Ritthem gevonden. In beide gevallen gaat het om stemformulieren voor Zuid-Holland. Later zijn ook 21 verkeerde stembiljetten gevonden bij het stembureau bij bioscoop Cine City.

Eén pak uit Zuid-Holland

Voorzitter Rijnie de Witte van het stembureau in Ritthem denkt dat er bij hem geen verkeerde biljetten zijn uitgegeven. Het ging om één verkeerd pak uit Zuid-Holland dat snel werd opgemerkt.

Burgemeester Bas van den Tillaar heeft contact laten opnemen met de leverancier. Die weet niet wat de oorzaak is en gaat het uitzoeken.

Volg de laatste ontwikkelingen rond de verkiezingen in het liveblog van Omroep Zeeland.