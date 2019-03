Landelijk adviesorgaan pleit voor betere Zeeuwse treinverbinding

Trein bij station Kruiningen (foto: Felix Antheunisse)

De NS gaan de dienstregeling vanaf 15 december 2019 veranderen. Locov komt met een uitgebreid advies over de plannen. Daarin komt Zeeland ook aan bod.

Remsysteem

Bij de dubbeldekkers wordt het remsysteem aangepast. Het nieuwe systeem komt erop neer dat er over een langere afstand snelheid wordt geminderd en vanwege de kleine stations op het traject levert dit een extra reistijd op. Op het traject van Roosendaal naar Vlissingen zal de reistijd hierdoor met één minuut toenemen. In tegenovergestelde richting zou dit niet het geval zijn.

Locov vraagt of de extra reistijd in Zeeland kan worden voorkomen door kleine aanpassingen, in de dienstregeling of door als proef op dit traject de verantwoordelijkheid voor het vertrekproces bij de machinist te leggen. Ook wordt geconstateerd dat er gevolgen zijn voor de busaansluitingen in Goes en Middelburg omdat deze nu kort zijn en de omloop van de betreffende buslijnen krap is.

Antwerpen

Ook kan volgens het advies de reis per trein van Middelburg naar Antwerpen met meer dan een half uur worden teruggebracht. Dat kan door aansluitingen te creëren op het traject Middelburg-Vlissingen en Lage Zwaluwe-Dordrecht en zo mogelijk ook Breda.

De NS zegt in een eerste reactie de adviezen mee te nemen bij het maken van de definitieve dienstregeling.

