Klaas van Hecke verruilt GOES voor Kloetinge

Klaas van Hecke (links) gaat naar Kloetinge (foto: Orange Pictures)

Van Hecke is bezig aan zijn vierde seizoen bij GOES, maar moest de afgelopen maanden voornamelijk toekijken vanwege een zware knieblessure. Op zijn positie als rechtsback kreeg hij ondertussen concurrentie van Jelle Klap, die overkwam van Hoek. Van Hecke maakte de afgelopen jaren deel uit van de ploeg van GOES die van de 1e klasse, via de hoofdklasse, naar de Derde Divisie promoveerde. Daarvoor speelde hij in de jeugd bij NAC Breda en de JVOZ.

Zeventien spelers

Na Lionel Fitsch, Marijn Wijkhuijs (beiden Hoek), Ronaldo Meijer (Arnemuiden) en Martijn de Goffau (Nieuwdorp) is Van Hecke de vijfde aanwinst van Kloetinge voor volgend seizoen. Mitchell Braafhart, Nando Pijnenburg, Jeroen de Jonge, Timo Jansen, Jaap Esser, Roy Mulder, Valentijn van Keulen, Thijs van den Dries, Can Ozcan, Ramon Janson, Daan Esser en Luuk van Vossen verlengden hun contract bij de Bevelandse club. Daardoor heeft Kloetinge nu zeventien spelers vastgelegd.

Het is nog onzeker of Xander van der Poel bij Kloetinge blijft. (foto: Ron Quinten)

Andere spelers

Aanvaller Maarten van Vooren gaat Kloetinge na twee seizoenen verlaten. Waar hij gaat spelen is nog niet bekend. Koen van den Berge gaat ook weg en keert na een seizoen terug bij Bruse Boys. Met Tom Wuyts en Xander van der Poel is de Bevelandse club nog in gesprek over een langer verblijf. Of de toekomst van Stefan Quinten en Remco van Tiggele in de eerste selectie van Kloetinge ligt is ook nog onzeker.

Kampioensrace

Kloetinge hoopt met de versterkte selectie in de hoofdklasse te kunnen gaan spelen komend seizoen. De club is met Rijsoord en SHO verwikkeld in een kampioensrace. Rijsoord is koploper in de 1e klasse B. Kloetinge en SHO volgen op twee punten.

