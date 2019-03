Veel schade aan woning bij schoorsteenbrand Hulst, bewoners moeten ergens anders slapen

Het vuur ontstond rond 20.30 uur. Bijna een uur later hebben de hulpdiensten opgeschaalde naar een middelbrand. Er is veel rookschade in de woning.

De bewoners van het huis kunnen niet meer terug naar hun huis en worden op een andere plek opgevangen. Salvage is opgeroepen om de bewoners te helpen bij de schadeafhandeling.

Twee blusvoertuigen en hoogwerker bij schoorsteenbrand in Hulst (foto: HV Zeeland)

Ook in de woning ernaast is rookschade. Daar werd koolstofmonoxide gemeten. De brandweer heeft de woning geventileerd. Rond 22.30 uur was de brandweer klaar met het blussen en ventileren en werd het sein brand meester gegeven.