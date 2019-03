Liggend genieten van pianomuziek; 'Het is net alsof we op kinderkamp gaan'

Tijdens dit zogenoemde ligconcert is het de bedoeling dat de liggende concertgasten hun innerlijke rust vinden. "Sommige mensen vergeten helemaal de tijd, dus het doet ook iets met je bewustzijn. We zijn in de huidige snelle maatschappij een beetje de grip verloren op tijd omdat we vijf of zes dingen tegelijk kunnen doen en toch op alles kunnen concentreren. En dit soort concerten en de hele belevenis van het liggen moet juist voor rust en ontspanning zorgen", vertelt Van Veen.

Ritthem maakt kennis met een ligconcert

Achterin in de zaal waren ook een paar stoelen neergezet voor de gasten die liever zaten. "Ik hou niet van liggen want dan ben ik bang dat mijn ademhaling te zwaar wordt waardoor ik de muziek niet kan horen", vertelt Willem Abbink. "Ik ben al een beetje moe en heb slecht geslapen dus dan neem ik liever geen risico om te gaan liggen", voegt Els Schipper eraan toe.

Het is net of we op kamp gaan, maar dan wel met volwassenen en klassieke muziek." Nel van Maldegem, liggende concertgast

Toen het pianospel was afgelopen kreeg Van Veen een groot applaus. "Ik was zelfs een beetje ontroerd door de muziek, het was ontzettend mooi", zegt Nel van Maldegem. Er was nog net geen gesnurk te horen in de zaal, maar de bezoekers waren tijdens het concert wel helemaal zen. "Ik zei nog tegen mijn vriendin het is net of we op kinderkamp gaan want iedereen liep met matjes en slaapzakken te sjouwen, maar dan wel met volwassenen en klassieke muziek", aldus Van Maldegem.