Zo heeft Zeeland gestemd voor de Provinciale Statenverkiezingen: de uitslagen per gemeente

(foto: Omroep Zeeland)

Gemeente Hulst

Het CDA is de grootste partij in Hulst, gevolgd door Forum voor Democratie:

Gemeente Reimerswaal

De SGP is de grootste partij in Reimerswaal, gevolg door het CDA en Forum voor Democratie.

Gemeente Schouwen-Duiveland

Hier is de VVD de grootste partij, gevolgd door CDA, SGP en Forum voor Democratie.

Gemeente Sluis

De Partij voor Zeeland is in Sluis de grootste, tweede is het CDA, daarna volgt de VVD, Forum voor de Democratie is de vierde partij.

Gemeente Veere

Het CDA is hier de grootste, gevolgd door de SGP. Daarna volgen de VVD en de PvdA.

