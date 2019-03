Auto rijdt de sloot in bij Biervliet, inzittenden geholpen door omstanders

In Biervliet is gisteravond een auto ondersteboven in de sloot beland. De gealarmeerde hulpdiensten rukten in groten getale uit omdat de auto grotendeels onder water kwam te staan en verdrinkingsgevaar dan al snel op de loer ligt, maar twee inzittenden konden al op eigen kracht het voertuig verlaten en de derde inzittende werd eruit geholpen door omstanders.