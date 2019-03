CDA grootste partij in Zeeland, Forum voor Democratie in één klap derde

Gespannen gezichten bij het tellen van de stemmen in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Want CDA, SGP, PvdA en VVD die nu het dagelijks bestuur van de provincie vormen, hebben samen namelijk precies 20 zetels over, dus een krappe meerderheid in de staten, die 39 zetels telt.

Dit wordt de zetelverdeling, op basis van de voorlopige uitslag:

Dit is de volledige uitslag in percentages (ook voorlopig):

Maar toch wil CDA-lijsttrekker Jo-Annes de Bat niet de collegevorming met een snelle klap af doen. "Alle partijen moeten bij de collegevorming betrokken worden" zei hij. Het CDA zal als grootste partij zal de informateur leveren.

Bij de verkiezingen in 2015 haalde het CDA zes zetels. Dit jaar kwam de partij bij acht Zeeuwse gemeenten als winnaar uit de bus. In Reimerswaal en Tholen is de SGP het grootst, in de gemeente Schouwen-Duiveland de VVD, in de gemeente Sluis kozen de meeste mensen voor Partij voor Zeeland en in Vlissingen voor Forum voor Democratie.

Kaart

Bekijk op de kaart van Zeeland hoe alle partijen het in iedere gemeente hebben gedaan.

SGP-lijsttrekker Harry van der Maas was tevreden met de verkiezingsuitslag. Net als bij de vorige verkiezingen pakte zijn partij zes zetels. Van der Maas zei dat meer dan 20.000 Zeeuwen op de SGP stemden en dat waren er volgens hem nog nooit zoveel. "Helaas zie je dat door de hoge opkomst niet terug in het aantal zetels."

De lijsttrekker van Forum van Democratie was tijdens de uitslagenavond niet op het Abdijplein in Middelburg. Robert Brunke, nummer drie op de lijst zei dat de uitslag een afspiegeling van de landelijke verhoudingen is. Brunke kon nog niet zeggen wat de partij Zeeland te bieden heeft. "Daar kan ik helemaal niet over uitweiden. Dat kan de lijsttrekker vertellen na de verkiezingen."

