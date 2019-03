Zeeland Wordt Wakker: Verkiezingen, Ploegstra en jobapp

Stemmen tellen in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Het CDA is na de Provinciale Statenverkiezingen de grootste partij van Zeeland en komt uit op zeven zetels. SGP is met vijf zetels de tweede partij van de provincie. Nieuwkomer Forum voor Democratie pakt met iets minder stemmen ook vijf zetels en is daarmee in één klap de derde partij van Zeeland.

Lees ook:

(foto: OZ)

Ploegstra

Het coldcaseteam en het openbaar ministerie houden volgende week een bijeenkomst voor de inwoners van IJzendijke. Op die avond zal zoveel mogelijk openheid worden gegeven rondom de verdwijning van Herman Ploegstra. Het team hoopt nog steeds op de gouden tip.

Lees ook:

(foto: Omroep Zeeland)

App

Door een profiel in een app aan te maken, kunnen werkzoekenden in Zeeland hun werkervaring delen met werkgevers in de grensstreek. Die kunnen swipen totdat ze de juiste persoon bij de baan hebben gevonden.

Lees ook:

Strandhuisjes bij Koudekerke (foto: Jo Dingemanse)

Veel bewolking, maar waarschijnlijk wel droog. Met name in Zeeuws-Vlaanderen kan even de zon doorbreken. Het is vrij zacht met gemiddeld 13 graden. Vanavond en vannacht kans op mist, het koelt af tot 4 graden.