Geen foute stembiljetten in Vlissingse stembussen

Het stembiljet van Zuid-Holland (foto: Omroep Zeeland)

Rond 11:00 uur viel een stemmer in het stembureau van wijkgebouw De Zwaan in Oost-Souburg op, dat ze op de 'Jezus Leeft' kon stemmen. Een partij die niet mee doet bij de Zeeuwse verkiezingen voor Provinciale Staten. Ze attendeerde de leden van het stembureau, waarna er onderzoek werd gedaan. In de stapel, nog in te vullen stemformulieren, werden tientallen foute biljetten aangetroffen. Later werden er ook bij het stembureau in Ritthem en bij bioscoop CineCity formulieren van Zuid-Holland gevonden.

De gemeente Vlissingen heeft contact opgenomen met de Kiesraad. Die liet weten dat de stemmen op het verkeerde stembiljet, ongeldig worden verklaard.

