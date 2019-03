Geen grote verschuivingen bij uitslag waterschapsverkiezingen, CDA en PvZ grootste

Het CDA en de Partij voor Zeeland komen als grootste partijen uit de bus bij de waterschapsverkiezingen in Zeeland. Zoals het er nu naar uitziet - met de uitslagen van twaalf gemeenten binnen - komen beide partijen met vier zetels in de algemene vergadering van het waterschapsbestuur terecht. Veel is er niet veranderd in de verdeling van de zetels ten opzichte van vier jaar geleden.