Voorlopig toch geen groot zonnepark bij Kapelle

Het zonnepark moet bij de afslag Kapelle komen (foto: Google Maps)

"We hebben een capaciteitsprobleem", erkent wethouder Jon Herselman. "Daar worden we mee opgezadeld door Enduris." Kort gezegd komt het er op neer dat én de capaciteit uitbreiden van het windpark in de Willem Annapolder én een nieuw zonnepark bij Kapelle te veel stroom oplevert. Meer dan het huidige verdeelstation in de Willem Annapolder bij Biezelinge aan kan.

"Enduris moet als het ware een extra stopcontact er bij plaatsen", zegt Herselman. Omdat de gemeente al langer bezig is met het uitbreiden van het windpark - in plaats van twaalf windturbines, komen er tien met meer capaciteit - wordt het zonnepark voorlopig in de ijskast gezet.

Half februari maakte wethouder Jon Herselman bekend dat het bedrijf SolarEnergyWorks 35 hectare aan zonnepanelen langs de A58 bij Kapelle wil leggen, een gebied zo groot als ongeveer zeventig voetbalvelden.

Toch probeert de wethouder een positieve draai aan de vertraging te geven. Nu hij meer tijd voor de plannen heeft, wil hij kijken of het zonnepark gecombineerd kan worden met waterberging. "Afgelopen zomer was een hele droge zomer en de fruittelers bij ons in de regio hebben behoorlijk gemopperd over te weinig zoetwaterberging. Ik wil van twee één proberen te maken: waterberging met het zonnepark combineren."

