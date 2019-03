De brandweer kan niet uitrukken zonder het werk van Martin en Mark

Minderhoud en Meijers werken bij het team Materieel, Techniek en Logistiek. Die houden de apparatuur bij van de brandweerposten en voorzien ze ook van schone apparatuur. Zo rijdt Minderhoud in drie routes langs alle brandweerposten op de Bevelanden en Tholen. Hij haalt dan gebruikte apparatuur op en geeft schone, gecheckte spullen af. Minderhoud: "Er komt veel meer bij de brandweer kijken dan men misschien wel denkt."

Ieder masker, elke keer weer

Dat betekent dat een masker waardoor de brandweervrijwilliger ademhaalt na iedere inzet, maar ook na iedere oefening terug moet voor reiniging en controle. Voor ieder masker zijn er dus meerdere in omloop om de verschillende posten operationeel te houden. Dat onderhoud gebeurt voor de Bevelanden en Tholen in Borsele onder leiding van Martin Meijers. Verder wassen ze onder meer de bluspakken, controleren ze ademmaskers en vullen ze ademtanks.

Ook onderhouden ze de voertuigen van de brandweer. Iedere brandweerwagen gaat bijvoorbeeld eens per jaar een week naar de onderhoudspost. Daar wordt alles gecontroleerd en uit elkaar gehaald: van de motor en de pompen tot ieder stuk apparatuur.

Martin Meijers stuurt het Materieel, Techniek en Logistiek-team aan in Borssele (foto: Omroep Zeeland)

In Borsele werken acht mensen. Zij zijn ook brandweervrijwilliger en kunnen overdag mee uitrukken als dat nodig is als ploegleider en chauffeur. 's Avonds zijn ze aangesloten bij de vrijwillige brandweer in hun woonplaats. Via die vrijwillige brandweer komen ze meestal aan een baan bij de veiligheidsregio. De affiniteit en kennis is dan al voor een groot deel aanwezig.