Ken jij ze al? Dit zijn de Statenleden voor Forum voor Democratie

Fred Walravens (foto: Twitter Fred Walravens)

1. Fred Walravens - Hulst

Lijsttrekker Fred Walravens was tijdens de verkiezingen nauwelijks zichtbaar. Omroep Zeeland startte een grote zoektocht naar de man die de kar trekt bij de Forum voor Democratie. Walravens heeft een eigen adviesbureau in de chemische industrie.

(foto: Facebook)

2. Robert Koevoets - Terneuzen

Robert Koevoets heeft een eigen advocatenkantoor in Rotterdam en is gespecialiseerd in strafrecht en immigratie. Volgens zijn eigen website is hij betrokken en betrouwbaar. In het verleden kwam Koevoets regelmatig in de landelijke media als advocaat van illegale Chinezen. Op de Facebookpagina van Koevoets staat dat hij in Rotterdam woont, maar in Terneuzen is geboren. Statenleden moeten in Zeeland wonen, of de intentie hebben om snel naar de provincie te verhuizen.

(foto: Omroep Zeeland)

3. Robert Brunke - Vlissingen

Robert Brunke is eigenaar van een broodjeszaak aan de Spuistraat in Vlissingen. Eerder was hij eigenaar van café '2x bellen'. Volgens de website Vlissingen Dronk ontleende hij die naam van zijn favoriete striptekenaar Hein de Korte. Robert organiseerde regelmatig uitjes voor zijn vaste klanten naar brouwerijen en wijnproeverijen. Brunke is regio-coördinator van de partij en was namens FvD de enige aanwezige op de verkiezingsavond van de provincie. Waar de rest van leden waren is niet bekend.

(foto: Facebook)

4. Eelco van Hoecke - Heikant

Eelco van Hoecke uit Heikant werkt aan het Norbertuscollege in Roosendaal. In 2015 maakte hij samen met een collega een reis naar Noord-Korea. In een artikel van de Internetbode vertelt Van Hoecke hoe vriendelijk de Noord-Koreanen zijn, maar ook dat hij de vrijheid van een westers land heeft gemist. Op de Facebookpagina van het Norbertuscollege staat in een reactie op de reis: "Kan meneer Van Hoecke weer geweldige verhalen vertellen in de klas! Meest boeiende leraar die ik ooit heb gehad."

(foto: LinkedIn)

5. Xander Eversdijk - Hulst

Xander Eversdijk is accountmanager bij een bedrijf wat dakramen maakt. Eerder had hij samen met een compagnon een bedrijf in drinktorens in de horeca. Deze torens waren een paar jaar een gadget onder jongeren tijdens het uitgaan. Zijn voormalige compagnon laat op LinkedIn weten dat Xander een gedreven collega is die makkelijk contact legt.

(foto: Omroep Zeeland)

6. Martin Bos - Middelburg

Martin Bos is geen onbekende in de Zeeuwse politiek, want hij stond in 2011 op de lijst voor het CDA tijdens de verkiezingen van het waterschap. Bos kreeg landelijke aandacht voor een voorstel wat hij deed om de Zeeuws bolus te erkennen als Europees streekproduct. De actie kreeg flink wat kritiek, omdat de 'jikkemiene' in de Joodse gemeenschap al honderden jaren wordt gegeten.

Op plaats zeven tot en met tien staan leden die niet uit de provincie komen en ook in andere provincies op de lijst staan. Door voorkeursstemmen kan er iemand die lager staat op de lijst toch in de Provinciale Staten komen. Dit wordt morgen, of begin volgende week bekend gemaakt.