Rechtbank spreekt bedreiger brandweer vrij: Verklaringen lopen ver uiteen

De rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

De rechtbank heeft geen bewijs dat de man uit Rilland op de brandweermannen is ingereden of ze heeft bedreigd. "De verklaringen over het incident, de snelheid van het voertuig, de afstand tot de brandweermannen en zelfs over de rij-richting lopen ver uiteen", aldus de rechter.

Paasvuur

Vorig jaar april werd er bij Rilland een groot paasvuur gestookt. De politie kwam op de rook af en schakelde de brandweer in. Tussen de omstanders en de brandweer ontstond onenigheid.



De verdachte heeft een slechte relatie met politie en brandweer. De man is al jaren boos op overheid en hulpverleners omdat ze hem zouden tegenwerken bij zijn veehouderij en vanwege eerdere veroordelingen. Volgens de rechtbank heeft de 'slechte voorgeschiedenis met de hulpverleners zowel zijn eigen verklaring als die van de brandweermensen mogelijk beinvloed'.

