Van den Velde toegevoegd aan staf Van Marwijk

Taco van den Velde vertrekt na 23 jaar bij Voetbal International (foto: Omroep Zeeland)

Van den Velde werkte in het verleden al vaker samen met Van Marwijk. Zo behoorde hij van 2015 tot 2017 ook tot de staf van Saoedi-Arabië. Afgelopen zomer was hij tijdens het WK voetbal in Rusland één van de assistenten van Bert van Marwijk bij het nationale team van Australië, net als Mark van Bommel en Roel Coumans. Het verzorgen van analyses is zijn specialiteit.

Carrièremove

'Wij betreuren zijn vertrek, maar begrijpen waarom hij kiest voor deze carrièremove en wensen hem daarbij alle succes", stelt hoofdredacteur Peter Wekking op de site van VI. "We hopen hem en Bert van Marwijk terug te zien op het WK van 2022." Van den Velde werkte 23 jaar voor Voetbal International en maakte de laatste anderhalf jaar onderdeel uit van de hoofdredactie.

Duidelijk doel

De Verenigde Arabische Emiraten wisten zich tot dusverre één keer te kwalificeren voor het WK. Dat was in 1990, de eerste ronde was het eindstation. Het doel voor Van Marwijk en Van den Velde is helder: kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar.

