Muziekcompetitie Jonge Wolven zoekt Zeeuws talent

De Gentse Feesten zijn dit jaar van 19 t/m 28 juli. De hoofdprijs bestaat uit de titel de Jonge Wolf van 2019, een waardebon en een tournee. Daarnaast zijn er prijzen voor de beste deelnemer per landsdeel. De winnaars uit Wallonië en Zeeland krijgen een optreden op het hoofdpodium van de Gentse Feesten in 2020.

Jonge Wolven logo (foto: Trefpunt)

Artistieke grens

Eén van de doelen van Jonge Wolven is het slechten van 'de absurde artistieke grenzen tussen Vlaanderen, Wallonië en Zeeland'. Het streven is een betere uitwisseling van muzikaal talent en knowhow over de taalgrens heen.

Uit de inzendingen selecteert een vakjury achttien artiesten, die in mei worden bekendgemaakt. Zij mogen optreden in de Spiegeltent in het Baudelohof tijdens de Gentse Feesten. Op 24 juli worden de winnaars bepaald, die opnieuw mogen optreden. Naast een prijzenpakket krijgen de winnaars ook de unieke kans om een concert te spelen op het groot podium van Sint-Jacobs tijdens de volgende editie van de Gentse Feesten.

Inschrijven

Heb je een groep of speel je solo en wil je deelnemen aan deze wedstrijd? Schrijf je dan nu in. Zeeuwse bands via poppodium De Spot in Middelburg. Dat kan van 21 maart tot 15 april.

Vorig jaar werd de Waalse band Undskyld uitgeroepen tot Jonge Wolf. Candle.Bags uit Vlaams Limburg kreeg de podiumprijs. Twee jaar geleden deden de Zeeuwse bands The Brightt en Gork A27 namens Zeeland mee aan de Jonge Wolven.