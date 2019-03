Reactie Zeeuwse lijsttrekker Forum voor Democratie: 'Wij staan te trappelen'

Volgens Walravens heeft Forum voor Democratie ook interesse om plaats te nemen in het provinciebestuur. "We kijken uit naar de formatiegesprekken. We willen onze verantwoordelijkheid nemen en een actieve rol spelen in Zeeland."

Wie de rol van gedeputeerde eventueel op zich gaat nemen, kan Walravens nog niet zeggen. "Dat hangt een beetje af van hoe gesprekken zouden gaan, wie we als beste daarvoor naar voren kunnen schuiven." En of hij er zelf zin in heeft? "Ik heb overal zin in. Besturen kan ik."

Percentage stemmers Forum voor Democratie per gemeente

Gemeente Stemmers FvD Terneuzen 15,9 % Hulst 14,9 % Vlissingen 14,3 % Noord-Beveland 14 % Sluis 13,2 % Tholen 12 % Schouwen-Duiveland 11,7 % Borsele 10,4 % Goes 10,3 % Kapelle 9,8 % Reimerswaal 9,4 % Veere 8,6 % Middelburg 8,6 %

Forum voor Democratie is nieuw in Zeeland. Waar andere lijsttrekkers zich de afgelopen maanden veelvuldig lieten zien en campagne voerden, was Walravens zo goed als onzichtbaar. "Geen probleem", volgens Walravens. "Twee jaar geleden kende niemand Forum landelijk", zegt de lijsttrekker. "Het is nooit te laat om met kennis maken te beginnen, dus dat gaan we straks ook doen."

'Ik heb niet eens een nummer van hem om hem te feliciteren'

Ook andere partijen kennen de partijleden van Forum voor Democratie nog niet, tot hun grote frustratie. "Ik heb hem nog niet gesproken, nooit in levende lijve gezien!", zegt SGP-lijsttrekker Harry van der Maas, "Ik heb niet eens een nummer van hem om hem te feliciteren." Desondanks zet Walravens in op een collegiale politieke samenwerking: "Wij willen daar nu graag aan beginnen, het is nooit te laat."

Van nul naar vijf zetels, is niet niks, maar volgens Walravens staan alle kandidaten op de lijst 'te trappelen' om aan de slag te gaan in de Provinciale Staten. "Ze brengen allemaal hun eigen expertise in. Dus de diversiteit van die vijf mensen gaat een enorm verschil maken."

