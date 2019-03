Zeeuwen vissen illegaal schelpen in Waddenzee: 280.000 euro boete geëist

Schelpen (foto: Pixabay)

Rijkswaterstaat kon zien dat het zuigschip de Eemshorn uit Yerseke in 2014 in verboden delen van de Waddenzee aan het vissen was. Het schip zou in 2014 voor 13.000 kubieke meter illegaal schelpen uit het water hebben gehaald. De officier van justitie zei vandaag tijdens de strafzaak in Zwolle dat het om zeker 23 reizen gaat, meldt RTV Noord.

Mogelijk ook een boete uit Duitsland

De Zeeuwen waren in wateren van de gemeente Eemsmond actief. Daarnaast zou het schip ook in het Duitse Eems-Dollardgebied voor nog eens bijna 50.000 kubieke schelpen hebben opgevist. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van die overtreding zijn, daar buigen de Duitse autoriteiten zich nog over.

De advocaat van de drie bedrijven erkent dat ze fout zaten. Hij vindt wel dat het OM de zaak opblaast. Volgens de advocaat gaat het om veel kleinere hoeveelheden schelpen. Het OM wil ook de 'criminele winst' bij de bedrijven vorderen. Dat zou gaan om zo'n half miljoen euro.