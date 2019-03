Reizigers in Terneuzen kampen met volle parkeerplaatsen

Op de Park + Ride parkeerplek is plek voor zo'n honderd auto, maar dat is te weinig, zegt Paul Groosman. Hij is leraar op het Scalda in Middelburg en rijdt vanuit Axel iedere werkdag naar het busstation waar hij geregeld niet kan parkeren. "Er zijn te weinig plaatsen. Er blijft niets anders over om daar verkeerd te parkeren. Ik riskeer daardoor een parkeerboete", vertelt de leraar.

Handhavers van de gemeente Terneuzen houden hier geen rekening mee. Volgens Peter van de Kerkhoven, werkzaam bij verkeershandhaving gemeente Terneuzen, worden de auto's met 'gemakzucht' neergezet. "Vaak is er achterin nog wel wat plek." De handhaver waarschuwt de in zijn ogen lakse parkeerders. Regelmatig maakt Van de Kerkhoven met collega's een ronde. De kans bestaat dus dat foutparkeerders een boete op de voorruit vinden.