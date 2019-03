Sax, maar geen drugs and rock 'n roll voor Femke

De plaat wordt een soundtrack van haar leven, waarin ze zegt 'de heftige gebeurtenissen in haar leven te verklanken'. Zoals de dood van haar moeder in 2011. Naast melancholische klanken belooft ze ook humor en optimisme te laten horen. Er komen veel vrouwelijke invloeden op de cd, zoals een nieuw geschreven stuk van componiste Celia Swart.

Hoewel Femke tegenwoordig in Den Haag woont, is ze nog regelmatig in Zeeland te vinden, om haar vader, trompettist Huug Steketee te bezoeken. Op de cd komt een slaapliedje dat haar vader heeft geschreven.

Femke Steketee oefent voor haar CD (foto: omroep zeeland)

Femke Steketee studeerde drie jaar geleden cum laude af aan de conservatoria van De Haag en Amsterdam. Ze maakt deel uit van verschillende symfonieorkesten, zoals het Residentie Orkest, Koninklijk Concertgebouworkest en het Noord Nederlands Orkest én ensembles zoals het Syrène Saxofoonkwartet en het Haags Saxofoonkwartet.

Sexy of saai

Waar het imago van de vrouwelijke saxofonist in de popmuziek met bijvoorbeeld Candy Dulfer een sexy imago kreeg, roept de klassieke saxofoniste een beeld op van keurigheid. "We zijn allemaal nette mensen", zegt Femke."Het is vooral gezellig." Dat dit nogal saai overkomt, maakt haar helemaal niets uit.

Syrène Saxofoonkwartet ft Femke Steketee (foto: omroep zeeland)

Voor 'La Fille et le saxophone' heeft Femke subsidies ontvangen maar moet zelf ook geld bij elkaar halen. Daarvoor heeft ze een crowdfundactie opgezet. Inmiddels heeft ze het geld bij elkaar en kunnen de opnames starten. Haar nummers worden op piano ondersteund door Tobias Borsboom waarmee ze sinds 2014 een duo vormt.

