Zeeuwse vmbo'ers pakken goud bij vakwedstrijden

Het team van Zeeland Sharks (foto: Scalda)

In het team Zeeland Sharks zaten leerlingen van CSW Toorop, Calvijn College, Lodewijk College en het Centrum voor Top Techniek. Behalve de eerste plaats voor het hele team, ontvingen ook verschillende vakteams een prijs. Het Calvijn College ging er bij twee vakrichtingen met goud vandoor. Leerlingen van het Calvijn College in Krabbendijke wonnen goud voor Economie & Ondernemen, bij de vakrichting Zorg & Welzijn waren leerlingen uit Goes de beste.

Het Centrum voor Top Techniek werd tweede bij de vakrichting Media, Vormgeving & ICT. Het Calvijn College won tweemaal zilver: de vestiging in Middelburg in Bouwen, Wonen & Interieur, leerlingen uit Krabbendijke in Produceren, Installeren & Energie.

De afgelopen maanden deden landelijk bijna 10.000 leerlingen van 134 vmbo-scholen mee aan de voorrondes en provinciale kampioenschappen van de NK Skills Talents Vakwedstrijden. De Brabantse Bulls gingen er in Amsterdam met het zilver vandoor, brons was er voor de Gelderland Giants.