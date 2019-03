Pas bevallen vrouw doet deur open voor politieagenten die op dat moment te hulp willen schieten

Kersverse moeder verrast politie (foto: Politieteam Walcheren)

De meldkamer stuurde de politieagenten naar het adres van de vrouw. De verloskundige, die op dat moment met een ambulance onderweg was, schakelde hulp van agenten in, omdat de bevalling sneller op gang kwam dan verwacht. Snel nadat de agenten oog in oog stonden met de pas bevallen vrouw, arriveerde de verloskundige met het ambulancepersoneel.

Het Politieteam Walcheren meldt op Facebook dat de ambulance vrij snel weer door kon rijden, omdat alles in orde was. Vandaag zijn de agenten nog eens langsgegaan en kregen te horen dat het goed gaat met moeder en baby Jaévanny, die meteen werd geclaimd als hulpagent.