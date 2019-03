'Fusies moeten Zeeuws vrouwenvoetbal redden'

"Ik denk dat er bijna geen mogelijkheid is om het op een andere manier in stand te houden omdat er te weinig clubs zijn en te weinig leden om een team te kunnen vormen", vertelt Franke.

Samenwerkende voetbalorganisatie

Dit seizoen heeft er in Zeeuws-Vlaanderen al zo'n fusie plaatsgevonden. RKVV Koewacht en V.V. Steen bundelden hun krachten samen om te komen tot de samenwerkende voetbalorganisatie DKS'17. "De samenwerking was de enige manier om te overleven. Het was voor ons heel belangrijk om ook de sfeer goed te houden zodat iedereen met plezier kon voetballen en dat is gelukkig gelukt", vertelt Ronnie de Roeck, technisch coördinator van DKS'17.

FC Dauwendaele, Nieuwland, RCS, Zeelandia Middelburg, Jong Ambon en Arnemuiden in gesprek over eventuele fusie van hun vrouwenafdelingen (foto: Omroep Zeeland)

De meiden van FC Dauwendaele zouden het ook hartstikke leuk vinden om met andere verenigingen samen te werken. "Vrouwenvoetbal was eerst niet zo bekend en door zo'n samenwerking krijgt het meer bekendheid en dat zou ik wel leuk vinden", zegt voetbalster Senna Joziasse. "Op die manier leer je nieuwe mensen kennen en het is superleuk om dan samen te voetballen", voegt teamgenoot Melissa Kramers toe.

Tweede sessie

De betrokken partijen reageerden positief en een tweede sessie zit eraan te komen. Daarvoor heeft Franke aan de verenigingen opgedragen om hun sterke en minder sterke kanten op te schrijven zodat ze die kunnen bespreken. Op die manier kan er gekeken worden welke verenigingen in de toekomst eventueel een samenwerking kunnen aangaan.

