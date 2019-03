Zeeland wordt wakker: vrouwenvoetbal, bevalling, gouden vmbo'ers

bijeenkomst vrouwenvoetbal 1 (foto: Omroep Zeeland)

Fusie in vrouwenvoetbal

Adri Francke, coach bij FC Dauwendaele, zegt dat het nodig is dat voetbalverenigingen samenwerken om het Zeeuwse vrouwenvoetbal in stand te houden. Dat zei hij tijdens een toespraak voor Walcherse voetbalverenigingen.

Kersverse moeder verrast politie (foto: Politieteam Walcheren)

Bevalling

Een vrouw uit Vlissingen verraste vorige week politieagenten die net ná de bevalling aan haar deur stonden. De agenten waren opgeroepen om de vrouw, die tijdens de bevalling alleen thuis was, te hulp te schieten.

Het team van Zeeland Sharks (foto: Scalda)

Goud voor vmbo'ers

Het team Zeeland Sharks heeft de eerste prijs gepakt bij de NK Skills Talents vakwedstrijden. Gisteren namen de leerlingen de prijs in ontvangst tijdens de finale in de Rai in Amsterdam.

(foto: Omroep Zeeland)

Beschermde plant weggemaaid

Natuurvereniging 't Duumpje wil dat er opgetreden wordt tegen Waterschap Zeeuwse eilanden. 't Duumpje vindt dat het waterschap schuldig is aan het vernielen van beschermde planten op een boomdijk bij Sint Kruis.

Hoedekenskerke (foto: Huib Heiboer)

Weer

Vanochtend kan grijs of mistig beginnen, maar later vanochtend en vooral vanmiddag is het zonnig. Aan zee is er nog wel kans op laaghangende bewolking. De wind is overwegend zuidelijk en zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Het wordt 12 of 13 graden aan zee tot 16 of 17 graden in het zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen.