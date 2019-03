Niet twee, maar vier tiny forests in Goes

De locatie bij de Kohnstammschool in Goes. (foto: Gemeente Goes)

Eerder liet de gemeente weten vier kanshebbers te hebben: bij de Holtkampschool, Kohnstammschool, het Auris College en in de wijk Mannee bij centrum De Krul. Het was de bedoeling dat op twee van deze locaties een tiny forest zou komen. Nu heeft een delegatie van de gemeente besloten op alle vier de plekken een minibos aan te leggen.

Wat is een tiny forest? Een tiny forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het bos is niet alleen een plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Een Zeeuws minibos is er nóg niet.

Behalve Goes, vroegen ook gemeentes Borsele, Noord-Beveland, Terneuzen en Middelburg een minibos aan bij IVN Natuureducatie. In Noord-Beveland komt het minibos in de nieuwbouwwijk Stadspolder bij Kortgene. Terneuzen kiest voor het Kanaaleiland bij Sas van Gent. Van Borsele en Middelburg zijn de locaties nog niet bekend.

