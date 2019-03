CBS: Zeeuws-Vlaanderen heeft de meeste werkende Belgen

De grens over bij België. (foto: Omroep Zeeland)

Overigens hebben niet al die werknemers een Belgische nationaliteit. Van de 1570 'grensoverstekers' gaat het bij zo'n veertig procent om in België wonende Nederlanders. Na Zeeuws-Vlaanderen volgen Zuid-Limburg (3,5 procent), Midden-Limburg en de Brabantse grensregio's (een tot twee procent).

Meer Belgische werknemers in Nederland dan andersom

In de rest van Zeeland werken stukken minder mensen uit België. Nog geen half procent van alle werknemers boven de Westerschelde is woonachtig in België. Als je naar heel Nederland kijkt, staken vanuit België in 2016 38.400 mensen de grens over voor hun werk in Nederland.

Andersom ligt dat aantal stukken lager: zo'n elfduizend Nederlanders werkten drie jaar geleden in Vlaanderen. In Wallonië werkt bijna niemand uit Nederland, concludeert het CBS.