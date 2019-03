Informateur Verhulst: Forum voor Democratie serieuze kandidaat coalitie

René Verhulst in zijn tijd als burgemeester van Goes. (foto: Gemeente Goes)

Het CDA werd afgelopen woensdag de grootste partij bij de Provinciale Statenverkiezingen en mag daarom een informateur aanstellen. Verhulst heeft toegezegd de mogelijkheden voor de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten van Zeeland te onderzoeken.

'Gaat om de inhoud'

Verhulst herhaalt het tijdens het telefoongesprek met Omroep Zeeland meerdere keren: Het gaat hem om de inhoud. "Dat is mijn leidraad de komende tijd. Wat vinden de verschillende partijen op het gebied van klimaat, mobiliteit en regionale economie en waarin kunnen ze elkaar vinden?"

Over de grote winst van Forum voor Democratie (van 0 naar 5 zetels) in Zeeland is Verhulst helder: "Veel Zeeuwen hebben op FvD gestemd. Ook bij deze partij geldt voor mij de inhoud. Ik hoop de komende tijd de standpunten te leren kennen en te kijken waar overeenstemming met andere partijen in te vinden is. Gezien de grote winst neem ik de partij zeker serieus."

Geen achterkamertjes

Verhulst hoopt de gesprekken zo open, eerlijk en openbaar mogelijk te gaan voeren. "De gesprekspartners kunnen ook teruggrijpen op aantekeningen. Ik hoop verre van achterkamertjes te blijven."

Doortastend

De oud-burgemeester van Goes begint morgen met de eerste gesprekken en gaat op maandag verder. "Ik ken Zeeuwen als nuchter, doortastend. Ik ga er dus vanuit dat het snel rond kan zijn."Maar zegt hij ook, heeft het meer tijd nodig, dan is dat zo.

Verhulst heeft toestemming van de gemeenteraad van Ede gekregen voor het werk in Zeeland. In Ede is hij burgemeester.

Toekomst van Zeeland

Dat Verhulst informatuer wordt, werd bekend tijdens het openbare duidingsdebat dat vanmorgen plaats vond in het Provinciehuis in Middelburg. Onder leiding van Commissaris van de Koning Han Polman praatten alle dertien partijen die woensdag in Provinciale Staten gekozen zijn over hoe zij de toekomst van Zeeland zien.

De coalitie in het Zeeuws provinciebestuur bestaat al sinds 2011 uit dezelfde partijen: CDA, VVD, SGP en PvdA. En ook deze verkiezingen hebben deze partijen samen genoeg zetels voor een meerderheid. Wel de kleinst denkbare. In de Staten van Zeeland zijn 39 zetels te verdelen. De coalitie van CDA (7), SGP (5), VVD (4) en PvdA (4) heeft samen twintig zetels. Nieuwkomer Forum voor Democratie behaalde vijf zetels, de andere acht partijen allemaal een of twee.

Verhulst is geen vreemde voor Zeeland en het CDA in Zeeland. Hij werd in 1960 in Kapelle geboren en was zeven jaar burgemeester in Goes. In diezelfde tijd, van 2010 tot 2015 was CDA-lijsttrekker Jo-Annes de Bat wethouder in dezelfde gemeente. In 2017 verliet Verhulst Zeeland om burgemeester in Ede te worden.

