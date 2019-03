Oud-burgemeester Goes informateur nieuwe coalitie provincie

René Verhulst in zijn tijd als burgemeester van Goes. (foto: Gemeente Goes)

Dat werd bekend tijdens het openbare duidingsdebat dat vanmorgen plaats vindt in het Provinciehuis in Middelburg. Onder leiding van Commissaris van de Koning Han Polman praten alle dertien partijen die woensdag in Provinciale Staten gekozen zijn over hoe zij de toekomst van Zeeland zien. Aan Verhulst is daarna de taak om te kijken welke partijen samen het nieuwe dagelijkse bestuur van Zeeland kunnen gaan vormen.

De coalitie in het Zeeuws provinciebestuur bestaat al sinds 2011 uit dezelfde partijen: CDA, VVD, SGP en PvdA. En ook deze verkiezingen hebben deze partijen samen genoeg zetels voor een meerderheid. Wel de kleinst denkbare. In de Staten van Zeeland zijn 39 zetels te verdelen. De coalitie van CDA (7), SGP (5), VVD (4) en PvdA (4) heeft samen twintig zetels. Nieuwkomer Forum voor Democratie behaalde vijf zetels, de andere acht partijen allemaal een of twee.

Verhulst is geen vreemde voor Zeeland en het CDA in Zeeland. Hij werd in 1960 in Kapelle geboren en was zeven jaar burgemeester in Goes. In diezelfde tijd, van 2010 tot 2015 was CDA-lijsttrekker Jo-Annes de Bat wethouder in dezelfde gemeente. In 2017 verliet Verhulst Zeeland om burgemeester in Ede te worden.

