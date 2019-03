Schouten maakt seizoen af als trainer van Vlissingen

Vlissingen voorafgaand aan de wedstrijd tegen RKAVV (foto: Paul ten Hacken)

Schouten heeft volgens de club de Belgische UEFA-A licentie, dat is vergelijkbaar met het TC-1 diploma dat je nodig hebt om trainer te mogen zijn bij een Nederlandse hoofdklasser. Zondag zit Schouten al op de bank tijdens de uitwedstrijd van Vlissingen tegen Gemert.

Degradatiegevaar

Vlissingen is in degradatiegevaar in de Hoofdklasse. Het staat op de voorlaatste plaats met acht punten achterstand op de veilige zone. Voor volgend seizoen is er al een nieuwe trainer: Kevin Hollander komt over van Walcheren.

Schouten is geen onbekende op de Zeeuwse velden. Van 2011 tot en met 2014 was hij al trainer bij de zaterdagtak van Vlissingen en in het seizoen 2014/2015 zwaaide hij de scepter bij Heinkenszand.