Roompot-Charles grijpt opnieuw naast tourdeelname

Lars Boom van Roompot-Charles in actie tijdens Nokere Koerse (foto: Orange Pictures)

Sinds de oprichting van de wielerteam in 2015, hoopt Roompot op deelname aan de grootste wedstrijd ter wereld. Telkens lukte het niet om een wildcard te krijgen.

De andere twee wildcards werden in januari al vergeven aan de Belgische wielerploeg Wanty-Groupe Gobert en de Franse equipe Cofidis. Die twee teams scoorden afgelopen seizoen de meeste punten in het klassement van de UCI Europe Tour.

De achttien teams met een licentie voor de UCI WorldTour, waaronder Jumbo-Visma, zijn automatisch verzekerd van startrecht in de Tour de France.

De Tour de France start dit jaar in Brussel en wordt gereden van zaterdag 6 t/m zondag 28 juli. Aan de Tour in 2018 deden de Zeeuwse renners Marco Minnaard uit Wemeldinge en Antwan Tolhoek uit Yerseke mee. Tolhoek rijdt volgens planning de tour dit jaar niet. Hij zal in de Giro starten. Of Marco Minnaard mee gaat doen aan de Tour wordt pas later bekend.