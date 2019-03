Geen 1 april grap: overal gratis parkeren op Brouwers- en Grevelingendam

VW-busje op de Brouwersdam. (foto: Laura Knol)

Het gaat om enkele honderden parkeerplaatsen. Een deel van de Brouwersdam - de buitenzijde - was al gratis, daar is nu de Kabbelaarsbank (binnenzijde) bijgekomen. Ook op de Grevelingendam kon je aan de Oosterscheldekant al gratis parkeren, daar is nu de Grevelingenzijde bijgekomen.

Dat is ook precies de reden waarom beide dammen nu helemaal gratis zijn: ongewenste parkeerdruk bij de gebieden die al gratis waren en oneerlijke concurrentie voor de horeca. In de gemeente Goeree-Overflakkee moest zelfs maar op één plek betaald worden en dat was de Kabbelaarsbank. "Goeree-Overflakkee wil deze rechtsongelijkheid opheffen", zegt wethouder Van den Bos van Schouwen-Duiveland.

88.000 euro

Hoog waren de parkeerkosten op beide dammen niet: je kon er voor maximaal 4 euro per dag parkeren. Toch scheelt het behoorlijk wat inkomsten: Staatsbosbeheer loopt 88.000 euro mis. Die kosten worden volgens de gemeente gedekt uit het nieuwe Grevelingenfonds.

Beide gemeenten en Staatsbosbeheer zijn blij. "Door het besluit kunnen inwoners en bezoekers op laagdrempelige wijze genieten van de gebieden zonder parkeergeld te hoeven betalen."