Profbestaan is voor De Bruijn droom die uitkomt

De nieuwe uitdaging van De Bruijn heeft wel gevolgen voor zijn carrière bij de UMB. De mondiale biljartbond verbiedt haar spelers om voor een niet erkende bond te spelen en dat is PBA. Toch kiest De Bruijn voor een overstap. "Ik vind het betreurenswaardig dat ik waarschijnlijk geschorst wordt. De UMB is tegen de PBA, omdat het zelf de beeldrechten heeft verkocht aan het bedrijf Kozoom. En die worden nu waarschijnlijk minder waard."

Met gestrekt been

Het betekent ook dat ik geen competitie meer mag spelen in Europa. Dus ook niet voor Dallinga.com uit Sluiskil. Ik had gehoopt dat de twee bonden samen zouden kunnen werken, maar de UMB gaat er met gestrekt been in en dreigt met een schorsing van drie jaar", vertelt De Bruijn. "Ik heb overigens wel veel respect voor wat de UMB en Kozoom de afgelopen jaren voor onze sport gedaan hebben."

Ongekend populair

Zuid-Korea is de bakermat van de PBA. De Bruijn twijfelt er niet aan dat de commerciële bond een succes wordt. "Ik vergelijk het met het darten. Daar was ook veel weerstand toen de PDC begon, maar uiteindelijk zijn alle goede spelers van de wereld er gaan spelen. In Zuid-Korea is biljarten ongekend populair en ook bij een jong publiek. Het wordt 24 uur per dag uitgezonden. Daarnaast is het zo dat enkele grote Aziatische merken achter het bedrijf Bravo&New (oprichter PBA, red) staan. Ik denk daarom dat het een groot succes wordt."

Jean-Paul de Bruijn (foto: Omroep Zeeland)

De Bruijn over kans die hij niet kon laten lopen

De Bruijn is één van de eerste driebanders die de stap naar de PBA maakt. "Jongens als Frédéric Caudron, Eddy Leppens en Javier Palazon stappen ook al over en ik ben ervan overtuigd dat er nog veel zullen volgen. Dat ik ook ben benaderd heeft ook te maken met mijn prestaties als bandstoter. Als ik in Zuid-Korea over straat loop, hoor ik mensen zeggen: 'one-cushion, one-cushion'. Ik ben meervoudig Nederlands, Europees en Wereldkampioen op dat onderdeel."

Veel in Zuid-Korea

Door bij de PBA te gaan spelen zal De Bruijn de komende jaren met regelmaat naar Zuid-Korea gaan. "In het eerste jaar is dat negen keer en de jaren erna zal het steeds meer worden. Het kan ook zo zijn dat ik bijvoorbeeld vijf weken ga en dan vier toernooien speelt." Drukker wordt de agenda van De Bruijn er niet van. "Hier speel ik competitie in verschillende landen en dan ook nog de Grand Prix toernooien en wereldbekers. Zodoende ben ik minstens honderd dagen per jaar van huis. Ik krijg nu meer vrije tijd en ga meer verdienen. Ik ben 54 en krijg deze geweldige kans. Die wil ik met beide handen aangrijpen."

