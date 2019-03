Eerste ontmoeting lijsttrekkers met Forum-voorman: 'Ik ben dus Fred Walravens'

Walravens presenteerde zichzelf dan ook met de woorden: "Ik ben dus Fred Walravens". Kees Bierens (VVD) noemde het apart dat hij de lijsttrekker van Forum voor het eerst de hand schudde.

Onder toeziend oog van CvdK Han Polman lachen coalitiepartners SGP en PvdA vriendelijk naar het CDA, en omgekeerd. (foto: Omroep Zeeland)

Verder vonden Harry van der Maas (SGP) en Willem Willemse (50PLUS) dat het aantal debatten in de aanloop naar de verkiezingen te veel was. Zij zien over 4 jaar liever twee of drie grote debatten in plaats van de 10 van dit jaar.

Op papier zetten

Jo-Annes de Bat (CDA), na de verkiezingen de grootste partij in Zeeland met 7 zetels, kondigde aan dat oud-burgemeester van Goes, René Verhulst, de informateur wordt. "Als jullie vragen hebben voor de informateur zou ik graag willen dat jullie die op papier zetten. Dat maakt het onderhandelingsproces wat makkelijker", vroeg De Bat de andere lijsttrekkers.

Morgen begint informateur Verhulst met de gesprekken met de lijsttrekkers. Het was voor het eerst dat deze duidingsbijeenkomst openbaar was. Zo'n 75 mensen waren naar het provinciehuis gekomen om het debat bij te wonen

